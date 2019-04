Swap-Prozess Linz/Bawag geht jetzt in den Endspurt

Da war doch was in Linz mit einem ruinösen Franken-Deal, einem Swap? Ja, und die Zeit der Stille darum ist wieder vorbei: Heute, Dienstag, (9. April 2019) startet am Handelsgericht Wien eine neue Runde im Prozess um 417,7 Millionen Euro plus Zinsen zwischen der Bawag und der Stadt Linz. 10 Verhandlungstermine wurden festgelegt. Der Endspurt im seit November 2011 anhängigen Monster-Prozess?