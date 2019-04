Volvo V60 T8: Kraft ist nichts ohne Kontrolle

Und wieder so ein Design-Star, ein Volvo ist schöner als der andere! Das sagt sogar die in diesen Dingen sehr kritische Beifahrerin, die sich aus dem Stand in den Volvo V60 verliebt hat. Was ihr weniger wichtig ist: Der Testwagen ist das Topmodell der Baureihe, der T8 genannte Plug-in-Hybrid mit mächtigen 390 PS, der alles kann vom fast geräuschlosen Gleiten bis zur sportwagenartigen Beschleunigung. Wenn nur Fahrwerk und Lenkung mithalten könnten…