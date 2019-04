Betrüger am Telefon: 100.000 € für „Bekannte“

Der 81-jährige Mühlviertler erhielt gegen 9:30 Uhr erstmalig auf dem Festnetz einen Anruf einer Frau mit vermutlich deutschem Akzent. Sie gab an in Linz zu sein und ein Problem zu haben. Der Pensionist nahm in dieser Stimme eine vermeintliche Bekannte an, wodurch sich ein weiterer Gesprächsverlauf ergab. Die Frau sagte, sie wolle eine Wohnung kaufen, bräuchte aber 100.000 Euro. Da es aber einen weiteren Interessenten gäbe, müsse es sehr rasch gehen, damit sie diese Wohnung nicht verliere.