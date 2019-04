Zahl der Bergtoten und Alpinunfälle ging zurück

Meiste Lawinenpofer in Vorarlberg

Die meisten Lawinentoten waren im Winter 2018/19, anders als gewöhnlich, nicht in Tirol, sondern in Vorarlberg zu verzeichnen. Im Ländle starben sechs Personen unter Lawinen, in Tirol fünf. Auffällig sei, dass alle Toten in beiden Bundesländern ausschließlich aus Deutschland kamen. „Hier müssen wir etwas tun“, meinte der Präsident des Kuratoriums. Vor allem Aufklärungsarbeit sei hier gefordert.