Fake-Anruf löst in Tirol Einsatz der Cobra aus

Eine Frau sei getötet worden, eine weitere Person in Gefahr - dieser Notruf löste in der Nacht auf Dienstag einen Großeinsatz der Polizei in der Leutasch (Tirol) aus. Der vermeintliche Anrufer lag allerdings - nebst seiner völlig lebendigen Frau - friedlich schlafend im Bett. Was vorerst wie ein wirklich schlechter Aprilscherz klang, stellte sich später als versuchte Erpressung heraus.