„Keiner hat mehr Respekt vor uns Busfahrern“

Beschimpfungen sind mittlerweile „normal“

Davon unabhängig listet Baumann auf, was seine 220 Kollegen im Alltag mitmachen müssen: „Raufereien an der Haltestelle oder im Bus. Es wird vor den Bus gesprungen, dagegen geschlagen, einmal hat ein Jugendlicher eine Tür aufgetreten, weil er zwischen zwei Haltestellen aussteigen wollte. Dreckige Schuhe am Sitz sind normal. Wenn ein Chauffeur etwas sagt, wird er oftmals aufs Gröbste beschimpft. Der Stinkefinger ist üblich geworden. Wir haben bei den Lenkersitzen Sicherheitsglas anbringen lassen. Bevor wir das hatten, gab es ein bis zwei Spitalsaufenthalte im Jahr, weil aggressive Gäste Chauffeure auf den Rücken geschlagen haben. So sieht’s aus.“