Helgi Jonsson: Die Welt mit sanften Songs retten

Familienbande

Dieses gefährlich, aber glücklicherweise positiv beendete Vorhaben verarbeitet Jonsson im berührenden neuen Song „Afterthought“. Der Ehemann der dänischen Erfolgsmusikerin Tina Dico war in den letzten Jahren zumindest als Solokünstler kaum in Erscheinung getreten. Das letzte Album „Big Spring“ ist mittlerweile acht Jahre alt, die 2016 veröffentlichte EP „Vaengjatak“ bestand aus ruhigen Klavierstücken, die eigentlich im Zuge der neuen Songs geschrieben wurden, aber doch nicht so ganz zum Rest passten und daher ihren eigenen Raum zur Entfaltung bekamen. Ansonsten war Jonsson in Stockholm zu Ingmar Bergmans 100. Geburtstag auf der Bühne und vor allem sehr viel als Posaunist unterwegs. Etwa mit Sigur Rós, Damien Rice oder Philipp Poisel. Und natürlich ist er auch bei allen Stücken und Entscheidungen seiner Frau Tina, einer dänischen Hitparadenstürmerin, involviert. „Schlussendlich hat meine Frau für mich gewusst, dass ich jetzt wieder die eigene Karriere forcieren müsste“, lacht er, „wir könnten durch ihren Erfolg wohl ewig so unterwegs sein und ich bin auch ein guter Sideman, aber sie merkte, dass mir in meinem künstlerischen Leben etwas fehlt.“