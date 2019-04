Kendall Jenners Geheimtipp gegen Stress

Wie der Rest der berühmten Familie hat Kendall Jenner einen prallgefüllten Terminkalender. Zeit für sich bleibt da nur selten. Wenn sie es zwischen Modeljobs, Dreharbeiten für die Reality Show, Sport und anderen Freizeitaktivitäten schafft, zu entspannen, macht sie das auf eine ganz spezielle Weise. Statt sich im Luxus-Spa verwöhnen zu lassen, schaltet sie ihren Luftbefeuchter ein und gibt ein paar Tropfen eines ätherischen Öls hinzu. Ihre Favoriten: Lavendel und Eukalyptus. Neben Stress soll das auch Migräne lindern und Erkältungen vorbeugen. Denn in trockener Luft schwirren mehr Staubpartikel herum als in feuchter. Die sind wiederum Viren- und Bakterienträger und gelangen mit jedem Atemzug in unseren Organismus. Bei feuchter Luft wird der Staub vom Wasserdampf gebunden und die Schadstoffe gelangen weniger schnell in den Körper.