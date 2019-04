Schauspieler bringt Kultur und Kulinarik zusammen

Am Dienstag, 2. April, öffnet das Lokal „Kunstpause“ beim Ferdinandeum in Innsbruck wieder seine Pforten. Der gebürtige Innsbrucker Michael Klemenc ist der neue Wirt. Er ist gelernter Schauspieler und hat schon so manchen Kulinarik-Treffpunkt initiiert. Sein nächster Streich: Das „Pavillon“ beim Landestheater.