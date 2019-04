In Heim für Senioren werden jetzt Kinder betreut

Ein Raum wurde im Alten- und Pflegeheim in Mauthausen bereits mit Wickeltisch und jeder Menge Spielsachen kindgerecht adaptiert. Damit sollte dem Start des Pilotprojekts des Sozialhilfeverbands Perg in Kooperation mit dem Verein „Aktion Tagesmütter OÖ“ ab Mitte April nichts mehr im Wege stehen. Qualifizierte Tagesmütter kümmern sich dabei vor Ort um die Kinder der Pflegemitarbeiterinnen des Senioriums in Mauthausen. Vorerst wird die Betreuung an zwei Tagen die Woche - jeweils vormittags - angeboten. Der Dienstplan der Mütter dazu passend eingeteilt.