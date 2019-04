Skitourengeher wurden bei Stürzen schwer verletzt

Der Italiener war mit einer Gruppe des Südtiroler Alpenvereins in den Stubaier Alpen unterwegs. Er stürzte bei der Abfahrt von der Finstertaler Scharte in rund 2.700 Meter Seehöhe. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er per Tau aus seiner Notlage gerettet und nach einer weiteren Versorgung am Zwischenlandeplatz in Kühtai ins Krankenhaus nach Zams geflogen.