Zwei Streithähne prügeln sich im Straßengraben

Für schier unglaubliche Szenen haben am Samstagnachmittag ein 34-jähriger Motorradfahrer aus Kroatien und ein 43-jähriger Pkw-Lenker aus Italien in Unterperfuss in Tirol gesorgt: Weil der Kroate im Kreuzungsbereich der L11 mit der L233 sein Gefährt verkehrsbehindernd auf der Fahrbahn abgestellt hat, verlor der Italiener die Kontrolle über sich. Die anfangs verbale Streiterei artete schließlich in eine Rauferei im Straßengraben aus.