Lenkerin verwechselte das Gas- mit dem Bremspedal

Eine 66-jährige Einheimische bog am Samstag in Eben am Achensee auf dem Parkplatz eines Gastbetriebes ein. Als sie abbremsen wollte, verwechselte sie eigenen Angaben zufolge das Gas- mit dem Bremspedal. Sie fuhr eine 55-Jährige nieder und beschädigte zudem zwei geparkte Autos. Die Spaziergängerin wurde erheblich verletzt.