Hacker kommen immer öfter auch durch Kühlschränke

Stellen Sie sich vor Sie liegen im Bett und ein unbekannter Anrufer warnt Sie per Telefon vor, dass bald das Licht im Schlafzimmer angehen wird. Irgendwie unheimlich - oder? Im amerikanischen Fernseher wurde unlängst Zuschauern auf diese Weise demonstriert, wie gefährlich Lampen, die man via Internet steuern kann, sein können. „Eigentlich wollte ich das Licht übers Netz schalten, um Einbrecher abzuschrecken“, meinte die geschockte Frau am anderen Ende der Leitung und erklärte damit, warum sich auch einige Tiroler Alltagsgegenstände mit Web-Zugang beschaffen.