Eltern zittern nach Unfall um ihre kleine Arwa (7)

Die Eltern der kleinen Arwa bangten am Mittwoch auf der Intensivstation des Kepler Uniklinikums in Linz verzweifelt um das Leben ihrer Tochter. Die Siebenjährige war, wie berichtet, Dienstagmittag auf dem Heimweg von ihrer Schule in Attnang-Puchheim plötzlich vom Gehsteig auf die Straße direkt vor das Auto eines 47-Jährigen gelaufen.