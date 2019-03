Kühlschrank in die Luft gejagt

Im Zuge akribischer Ermittlungen konnten Beamte der Inspektion Deutsch-Wagram die jugendlichen Verdächtigen - sechs Österreicher und zwei Ungarn (17 bis 19 Jahre alt) - ausforschen. Die Verdächtigen hatten sich am Abend des 18. Jänner in die Räumlichkeiten der Volksschule geschlichen. Im Gebäude angelangt, zogen die Beteiligten dann auch eine wahre Spur der Verwüstung durch die gesamte Bildungseinrichtung. „Sie setzten Klassenräume samt Computer unter Wasser und stahlen sogar Süßigkeiten der Taferlklassler“, so ein Polizist.