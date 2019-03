P!nk im Happel-Stadion: Allerletzte Chance!

Los geht die bunte Pop-Party mit luftiger Akrobatik auf einem überdimensionalen Luster. Dazu heizen Feuerfontänen und eine fantastische Tanztruppe in P!nks natürlich rosaroter Glamourwelt ein. Der zweite Akt entführt in eine schaurig-komische Plastilin-Welt des Horrors, in der P!nk zum tatkräftigen Kung-Fu-Kampf mit einem aufblasbaren Bösewicht antritt. Dann wiederum verwandelt sich P!nk in Rottkäppchen in einem verwunschenen Märchenwelt, in dem sich wundersame Tierwesen tummeln.