PS-„Marathonläufer“ wieder zurück in Sprintbewerb

Favorit in der MX-Open-Klasse

Etwas kleiner Brötchen backt indes ab heuer wieder Pascal Rauchenecker. Der Sonntag beim Saisonauftakt der Österreich-Meisterschaft in Großhöflein als Favorit in der MX-Open-Klasse startet. Nachdem der Innviertler drei Jahre in der US-amerikanischen Enduro-Serie ein richtiger „Kilometerfresser“ war. „Ich hab’ mein ganzes Konditions-Training umstellen müssen. Weniger Stunden, dafür viel intensiver“, sagt der Neo-KTM-Fahrer. Weils jetzt statt teils über drei Stunden am Motorrad nur 30 Minuten reinbeißen heißt.