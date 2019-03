„Wir führen Gruppen durch den Ort des Schreckens“

Besucher und ihre Eindrücke

„Ich gleite gerade in die Pension und suchte etwas Sinnstiftendes“, erklärt Heidi Böck (59) aus Gallneukirchen ihre Motivation, als Vermittlerin zu arbeiten. Wie ist es, mehrmals in der Woche an diesen belasteten Ort zu kommen? „Für mich immer wieder eine Herausforderung, aber ich konzentriere mich auf die Schüler, auf ihre Fragen“, sagt Vass. Und Böck meint: „Ich gehe voll auf die Bedürfnisse der Gruppe ein, das hat sehr schöne Seiten.“ Übrigens: Die Linzer Kunstuniversität entwickelte für die Gedenkstätte eine virtuelle Plattform, auf der Besucher Eindrücke posten können.