Linzerin bringt „echte“ Kuchen-Omis zusammen

Zuverdienst und mehr soziale Kontakte

„Ich würde am liebsten den ganzen Tag backen! Aber wer soll denn das alles essen?“, lacht Christa Wandl, die froh ist, ihre Leidenschaft nun mit Gleichgesinnten teilen zu können. Auch Gabi Hauke liebt es, kunstvolle Mehlspeisen und Torten zu kreieren. Beide Damen sind bereits „echte“ Omas mit Enkelkindern. „Das ist mir wichtig. Ich will richtige Kuchen-Omis haben“, grinst Yetkin, die selbst noch gar keine Oma ist. Mit dem Verein will sie zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Seniorinnen sollen nicht vereinsamen. Und sie sollen auch ihre Pension aufbessern können. „Sofern das gesetzlich erlaubt ist“, ergänzt Yetkin.