Fünf Einbrüche in nur einer Nacht in Kramsach

Die Unbekannten brachen in Voldöpp im Gemeindegebiet von Kramsach in vier Geschäfte und in eine Zahnarztordination ein. Bei drei Geschäften wurden die Schließzylinder abgedreht, in zwei Geschäfte gelangte die Täter, nachdem Glasscheiben eingeschlagen wurden. Neben einigen Wertgegenständen aus der Zahnarztordination und zwei Handys aus einem Friseursalon hatte es die Täterschaft insbesondere auf Bargeld abgesehen. „Die Höhe der Beute und des Sachschadens dürften beträchtlich sein“, heißt es von Seiten der Polizei. Die Exekutive bittet um zweckdienliche Hinweise zur Ausforschung der Täter.