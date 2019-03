Fahrrad-Diebe schlugen in Wörgl gleich drei Mal zu

Am Sonntag, 17. März,, kurz vor 22 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter zwei Mountainbikes der Marke Merida, die vor eine Wohnhausanlagen in der Josef Steinbacher-Straße in Wörgl mittels Schloss an einer Regenrinne befestigt waren. Dadurch entstand ein Schaden im unteren, vierstelligen Eurobereich.