15-Jähriger in Mieming auf Zebrastreifen erfasst

Nachdem 42-Jährige den Fußgänger wahrnahm, hielt er sein Fahrzeug an. Genau zu dem Zeitpunkt als sich der Fußgänger vor dem Klein-Lkw des 42-Jährigen befand, fuhr der 52-Jährige aus derzeit unbekannter Ursache mit seinem Pkw auf den Kleinlaster auf. „Durch die Wucht des Anpralles wurde der Klein-Lkw nach vorne geschoben und dieser erfasste mit der Motorhaube den 15-Jährigen“, heißt es von Seiten der Polizei. Der Fußgänger wurde dadurch auf die Straße geschleudert und er erlitt erhebliche Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in die Klinik nach Innsbruck gebracht, konnte jedoch bereits wieder in häusliche Pflege entlassen werden. Der 52-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher bis schwerer Sachschaden.