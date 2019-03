Verkürzte Jänner-Rallye hilft Piloten finanziell

Hilfe, wir haben die „Jänner“ geschrumpft! Elf Wochen nach der Jännerrallye stellten die Veranstalter die Weichen für die Ausgabe 2020. „Wir fahren nur noch 170 statt wie bisher 220 Kilometer“, verrät OK-Boss Mario Klepatsch. Was auch die Piloten aufatmen lässt, die damit Unsummen sparen. Denn die top-modernen R5-Boliden kosten etwa pro Kilometer knapp 200 Euro an Miete. Macht für diese Teams 10.000 Euro an Ersparnis.