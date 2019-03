„Altenpflege sollte vor Aktenpflege gehen!“

In Österreich wächst parallel zur steigenden Lebenserwartung der Bedarf an qualifiziertem Pflegepersonal, so auch in Oberösterreich. Dazu sehen sich viele bei der Pflegearbeit von Angehörigen mit Hürden konfrontiert. Die OÖVP Frauen haben nun ihre Änderungswünsche in ein Forderungspaket verpackt.