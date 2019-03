Marimo: Der neue Dekotrend aus Österreich

So pflegen Sie Marimo

Um lange Freude an der Pflanze zu haben, sollten Sie das kalte Wasser alle zwei Wochen wechseln. Außerdem müssen Sie die Lichtzufuhr beachten: Da die Alge in ihrer natürlichen Umgebung am Seegrund nur wenig Licht abbekommt, könnte sie direktes Sonnenlicht überhitzen. Künstliches Licht ist aber in Ordnung. Eine Verfärbung der Pflanze ist übrigens ein Anzeichen dafür, dass sie zu viel Licht ausgesetzt war, eine Infektion hat oder die Wasserqualität nicht stimmt.