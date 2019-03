102 gefälschte Lager wurden in Steyr zerstört

Produkt-Piraten gibt‘s überall

„Die Menschen denken oft, dass Fälschungen Konsumartikel oder Luxusgüter betreffen, aber auch Industrieprodukte werden gefälscht - da stellen Lager keine Ausnahme dar“, sagt SKF-Österreich-Geschäftsführer Franz Hammelmüller. Pro Tag werden in Steyr etwa 30.000 Kugellager aus hochwertigsten Materialien hergestellt: „Lager sind einfach überall zu finden: in Papier- und Stahl-Werken, Zügen, Autos und in fast allem, was sich dreht.“