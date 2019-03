Leichtes Erdbeben in den Lienzer Dolomiten

An der Grenze zwischen Kärnten und Osttirol, in den Lienzer Dolomiten, hat sich am Donnerstag gegen 5.45 Uhr ein schwaches Erdbeben ereignet. Wie der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) meldete, erreichten die Erdstöße eine Magnitude von 2,1. Die Erschütterungen wurden im Lesachtal vereinzelt wahrgenommen.