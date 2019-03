Einbrüche: Polizei legt drei Banden das Handwerk

Die Männer im Alter von 23 bis 43 Jahren haben demnach von Jänner bis September vergangenen Jahres in unterschiedlichen Konstellationen 28 Einbruchsdiebstähle in Firmenobjekte in Wien und Niederösterreich (Bezirke Baden, Gänserndorf, Bruck an der Leitha), im Burgenland (Bezirk Oberwart) und in der Steiermark (Graz und Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) sowie zumindest einen Einbruchsdiebstahl in ein Wohnhaus im Bezirk Bruck an der Leitha verübt. Hinzu kommen laut Polizei zwei Fälle von Widerstand gegen die Staatsgewalt.