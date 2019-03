„Nicht alle Spieler rackern bis zum Umfallen“

KAC-„Prinzessinnen“

„Ich hoffe alle geben in Graz alles. Wir fahren nicht runter um uns abschlachten zu lassen“, so Perthaler vor Spiel 5. Vor dem offen ist, ob der am 2:5 nicht schuldlose Goalie Ouzas, der in der 39. Minute verletzt ausschied, einsatzfähig ist. Klar waren indes die Worte von KAC-Manager Pilloni nach dem 2:4 in Bozen, obwohl man in der Serie 3:1 führt: „Das war von uns kein Play-Off-Spiel! Wir haben ihnen drei Tore geschenkt. Unsere Prinzessinnen sollen sich ihre Kronen richten – und am Freitag wieder voll fighten!“