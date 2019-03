„Stadia“: Google macht YouTube zur Spielkonsole

Angriff auf Konsolenhersteller und Valve

Vielleicht nicht unverzüglich, aber stetig schneller werdende (5G-)Internetverbindungen erwartend, könnte Google Stadia für die Konsolenhersteller Microsoft, Nintendo und Sony zur Bedrohung werden. Doch arbeiten auch sie bereits an Spiele-Streaming. Nintendo verteilt in Japan manche Switch-Titel als Stream, Sony hat mit PlayStation Now einen Streamingdienst am Start, Microsoft arbeitet an einem Dienst namens xCloud. Und Valves Steam will seinen Teil vom Streaming-Kuchen und expandiert vom heimischen Spiele-PC längst auch hinaus auf Smartphone und Smart-TV.