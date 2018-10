Google testet eigenen Spiele-Streaming-Dienst

Der Internetkonzern Google testet zum Start des neuen „Assassin’s Creed“ ein eigenes Spiele-Streaming-Angebot. Am Freitag erscheint die neue Episode „Assasin‘s Creed Odyssey“ für PlayStation, Xbox und PC. Google will zum Start des Games ausprobieren, ob die Kapazität seines neuen Project Stream ausreicht, um das Computerspiel in so guter Qualität aus dem Internet streamen und wie auf der Spielekonsole spielen zu können.