Aufregung bei Eltern: Werbung in Spittaler Schule?

Vater: „Ich will nicht genötigt werden!“

Ein verunsicherter Vater: „Wir verstehen diese Vorgangsweise nicht. Immer wieder haben sich Eltern darüber beschwert, aber die Gespräche haben bisher nicht geholfen.“ Es sei ihm schon klar, dass die Lehrer bestimmen können, welche Art von Stiften oder Heften sie für den Unterricht brauchen, ergänzt der Mann: „Wir wissen ja alle, dass zum Beispiel die Kleinsten in großlinierten Heften leichter schreiben lernen. Aber ich möchte mir wenigstens das Geschäft selbst aussuchen dürfen. Ich will nicht genötigt werden!“