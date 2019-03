44-Jähriger nach Taxifahrt spurlos verschwunden

Der 44-jährige Roland Rußmann aus Wolfern war am Abend des 15. März 2019 mit zwei Arbeitskollegen in einem Lokal in Dietach, von wo sie gegen 1 Uhr mit einem Taxi nach Hause fuhren. Der letzte Kontakt zu dem 44-Jährigen war gegen 2 Uhr in Steyr auf der Haratzmüllerstraße auf Höhe des Imbissstandes „Würstelstrand“. Der Taxilenker musste sein Fahrzeug dort anhalten, um eine Reifenpanne zu begutachten. Dabei stieg Rußmann unbemerkt aus dem Taxi aus und entfernte sich. Als der Taxilenker ihn nicht mehr finden konnte, setzte er seine Fahrt fort.