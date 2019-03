Duo beim Biwakieren von Lawine verschüttet

Der Vorfall passierte bereits Freitag, wurde aber erst am Sonntag bekannt. Die beiden Tourengeher (47 und 36 Jahre) wollten an einer geeigneten Stelle im Bereich des Schwarzenbergferners im Gemeindegebiet von Längenfeld ein Biwak einrichten und am nächsten Tag weiter aufzusteigen. Gegen 16 Uhr, auf einer Seehöhe von 2560 Metern, suchten sie deshalb nach einem geeigneten Platz, als sich plötzlich ca. 40 Meter oberhalb dieser Stelle ein Schneebrett selbstständig löste. Beide Männer wurden vom Schneebrett erfasst und etwa einen halben Meter tief verschüttet. Der 47-Jährige konnte nach kurzer Zeit einen Arm aus dem Schnee heben und mit seinem Handy einen Notruf absetzen. Er konnte sich aber nicht aus den Schneemassen befreien.