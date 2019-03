Am Schlachtfeld von morgen kämpfen Drohnenschwärme

Statt Kampfflugzeugen oder Langstreckendrohnen will man in Großbritannien und den USA verstärkt auf Schwärme kleiner entbehrlicher Drohnen setzen. Das britische Verteidigungsministerium habe erst im Februar angekündigt, in den nächsten Jahren „Schwarmstaffeln“ entwickeln zu wollen, berichtet die TV-Anstalt BBC. Und in den USA forscht die militärische Forschungseinrichtung DARPA unter dem Arbeitstitel „Gremlins“ ebenfalls an Schwärmen fliegender Waffen.