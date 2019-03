Jetzt ist es fix: Das Außerfern bekommt eine HTL

Bildungspolitische Themen standen beim gestrigen Treffen von LH Günther Platter und Bildungsminister Heinz Faßmann im Landhaus im Mittelpunkt. Unter anderem wurde auch der Start einer HTL in Reutte bekannt gegeben. „Wir werden im Schuljahr 2020/21 in Reutte mit einer HTL-Klasse für Betriebsinformatik starten“, gaben die beiden Politiker am Rande eines Pressefrühstücks in Platters Büro bekannt.