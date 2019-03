Suche nach Sinnstiftern für die Altenarbeit

Sinn in beiden Richtungen

Nun kommt eine Plakatkampagne mit dem Appell „Werde Sinnstifter!“ dazu. Gemeint ist, dass Sozialberufe in beide Richtungen Sinn stiften - für den Betreuer und für den Betreuten. Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer fasst zusammen: „Mit der Kampagne wollen wir zeigen, dass Berufe in der Altenarbeit sehr erfüllend sein können und neben einer Arbeitsplatzsicherheit oft auch einen Arbeitsplatz in der Region ermöglichen.“