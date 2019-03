Verschwundene Reliquien sind wieder aufgetaucht

Bereits am 2. August 2014 wurde das Fehlen von 15 Heiligenreliquien aus der Schwesternkapelle des Subiacoheimes in Kremsmünster festgestellt. Zum damaligen Zeitpunkt wurde noch keine Anzeige erstattet. Am 18. August 2014, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 13 Uhr, wurden von bislang unbekannten Tätern neuerlich aus der Schwesternkapelle 63 Stück Heiligenreliquien gestohlen. Die Reliquien waren in Schreinen der Schwesternkapelle aufbewahrt. Die Reliquien als auch die Schwesternkapelle waren nicht gesichert und sind für jedermann frei zugänglich. Die Reliquien weisen ein Alter von über hundert Jahren auf. Sie sind ca. 2 - 10 cm groß, oval.