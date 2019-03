Ermittlungen gegen Stadtchef wegen Lokal

Angeblicher Schaden von 35.000 Euro für die Stadt

Was ist passiert? Die Wirte erhielten nach einem Hearing mit ÖVP-Politikern, dem Stadtamtsdirektor und einem Makler den Zuschlag. Sperrer kritisierte damals Vorgehensweise und mangelnde Transparenz, am Ende löste sich aber scheinbar alles doch in Wohlgefallen auf. Nun behauptet Sperrer, dass der Stadt 35.000 Euro Schaden entstanden wären, weil sich auch Pächter beworben hätten, die selbst mehr investieren wollten.