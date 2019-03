Grazer Großdiskothek schließt ihre Pforten

In einer der bekanntesten Grazer Großdiskotheken hat es sich wohl ausgetanzt: Nach der Übergabe des „Bollwerk“-Standorts im Center West Ende 2018 an die T&F Entertainment GmbH und einem offenbar erfolglosen Betrieb hat die Gesellschaft am Donnerstag einen Insolvenzantrag gestellt. Die Diskothek, die zuletzt „N8“ hieß, wird nun geschlossen. Eine Fortführung ist nicht angestrebt.