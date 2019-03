Mehrere Katzen überfahren: Anrainer protestieren

In der Vorwoche erwischte es mit „Johnny“ bereits die vierte Katze in diesem Winter. „Eine Lenkerin hat ihn überfahren und schwer verletzt liegen lassen. Wir sind sehr froh, dass Tierarzt Georg Rainer unsere Katze gerade noch retten konnte. Sie hat mehrfache Knochenabsplitterungen und eine Lungenblutung“, sagt Besitzer Michael Lackner, der mit Anrainern eine Unterschriftenaktion gestartet hat, um die Sicherheit in der Straße zu erhöhen.