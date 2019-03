Donut-Geschäft nach traurigem Tweet leer gekauft

Dass der Kurznachrichtendienst Twitter neben der Generierung von Shitstorms am laufenden Band durchaus auch etwas Gutes bewirken kann, macht jetzt eine berührende Geschichte aus den USA deutlich: Weil niemand zur Eröffnung des Donut-Ladens seines Vaters kam, teilte Billy By ein trauriges Bild vom Papa im leeren Geschäft auf Twitter - und löste damit eine wahre Flut an Unterstützung aus. Am Ende des Tages war dann das ganze Geschäft leer gekauft. Und Billys Vater konnte wieder lachen ...