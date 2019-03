In diesen Städten wohnen die meisten Superreichen

Stärkste Zuwächse in Asiens Megastädten

Den stärksten Zuwachs unter den Spitzenreitern erwartet Knight Frank bei Peking. Hier könnte die aktuelle Zahl der Superreichen von 1673 bis ins Jahr 2023 um 34,4 Prozent auf 2247 Personen anwachsen. Ähnliches wird für Shanghai erwartet. Allerdings: Den höchsten Zuwachs unter allen Städten sagt die Immobilienagentur für die indischen Metropolen Mumbai und Delhi voraus. Hier könnte sich die Zahl der „Ultra High Net Worth Individuals“ von derzeit 797 in Mumbai und 211 in Delhi auf 1101 bzw. 291 steigern, was einem Wachstum von 38 Prozent entspricht.