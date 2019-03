Gemeinde will Lkw-Durchfahrt verbieten

Die Firma ICRA installierte im Messzeitraum (Mai 2018) Messpunkte in Ranshofen und in Lengfelden. Vize-Bürgermeisterin Marina Kaltenegger (FDL): „Das Ergebnis zeigt ganz klar, dass ein wesentlicher Anteil Durchfahrer sind und in keiner Gemeinde entlang der B 156 Lade- oder Entladetätigkeiten erledigen.“ Die Gemeinde hat deshalb mit großer Mehrheit beschlossen, beim Land ein Durchfahrtsverbot (ausgenommen Ziel- und Quellverkehr) zu beantragen. „Das muss jetzt geprüft werden“, heißt es aus dem Büro von VP-Verkehrslandesrat Stefan Schnöll.