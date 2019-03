Feuerwehr wirbt mit Videos um junge Mitglieder

Eigentlich hat alles mit einer Mitternachtseinlage am Feuerwehrball angefangen. „Unser Live-Einstieg zu ’Wetten, dass...’ ist so gut angekommen, dass wir weitermachen wollten“, erzählt Daniel Görtz, der für die Medienarbeit der FF Stein im Jauntal zuständig ist. Aktuelle Werbespots und Kinderlieder haben die Kameraden der 50-köpfigen Feuerwehr schon öfter inspiriert. Mehr als 200.000 Mal wurde etwa ein Video im Internet geklickt, dass vor einiger Zeit online gegangen war. Regelmäßig werden aus den Feuerwehrmännern seitdem Filmstars, wenn es heißt: „Helme auf und Kamera ab!“ Görtz: „Einige Male haben wir für spezielle Spendenaktionen gedreht, meist geht es uns aber um Mitgliederwerbung.“ Über Zuwachs in der Mannschaft freuen sich die Jauntaler nämlich besonders.