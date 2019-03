Wieder Alarm um Müll: Umweltanwalt „räumt auf“

Trotz angedrohter Strafen sind weiterhin dreiste Umweltsünder in der Region Wienerwald unterwegs. Behörden und Umweltanwalt ermitteln immer wieder gegen Unbekannte, doch es dürfte ein Kampf gegen Windmühlen sein. Anonyme Anzeigen beschreiben jetzt neue Fälle in der Öko-Region am Riederberg.