Alkoholisierter drohte in Tirol Hütte anzuzünden

Ein alkoholisierter 38-jähriger Österreicher hat am Sonntagabend damit gedroht, eine Hütte in einem Skigebiet in Kitzbühel anzuzünden. Der Mann verhielt sich laut Exekutive gegenüber den zu Hilfe gerufenen Beamten äußerst aggressiv, sodass sie einen Pfefferspray einsetzen mussten. Einer der einschreitenden Polizisten erlitt zudem eine schwere Verletzung im Bereich seiner Rippen.