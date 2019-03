Prinzessinnen, Piraten, Hippies und der ganze Zoo

„Heuer ist alles bunt gemischt: Wikinger, Piraten, Hippies, Haifische, Schafe - der ganze Zoo ist ausgeborgt", meint Gertrud Murauer, Kostümverleiherin in Grieskirchen. Das Faschingstreiben in allen Teilen Oberösterreichs hat heute seinen Höhepunkt, doch nicht überall: In vielen Firmen und auch in Bankinstituten ist Kostümieren der Mitarbeiter nicht angebracht. Es gibt zwar keine gesetzlichen Regeln, doch die Kleidung ist gemäß Rechtsprechung dem Arbeitsplatz und der Art des Betriebs anzupassen. Im Straßenverkehr: Es ist zwar nicht verboten, verkleidet zur Party zu fahren, aber das Kostüm darf die Sicht nicht einschränken.