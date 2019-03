Frevler plünderten Kirchen

Mit einem Brecheisen hatten sich die Unbekannten - wie kurz berichtet - in das kleine Gotteshaus in Achau im Bezirk Mödling Zutritt verschafft. Rasch wurden die Kunstdiebe in der Sakristei fündig - neben zwei wertvollen Monstranzen wurden auch kostbare Kreuze eingesackt. Auch der Sachschaden ist sehr hoch. Der Frevel wurde von Priester Johannes Frühwirth vor der Abendmesse entdeckt und sofort bei der örtlichen Polizei zur Anzeige gebracht. Nicht minder entsetzt ist der Pfarrer von Langau im Waldviertel!